"ملتزم بعقدي مع فريق درجة خامسة" .. مدرب إنجليزي يرفض خلافة ساوثجيت!

سيل من الترشحيات لقيادة الأسود الثلاثة بعد خسارة اليورو!

علق المدرب الإنجليزي المخضرم نيل وارنوك، مدرب فريق توركواي (أحد أندية دوري الدرجة الخامسة)، على ترشيح اسمه لقيادة منتخب إنجلترا في الفترة المقبلة.

وكتب نيل وارنوك تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، قال فيها: "شكرًا لكم على جميع الرسائل التي تلقيتها بخصوص الوظيفة الشاغرة في منتخب إنجلترا.. ولكنني ملتزم بعقدي مع توركواي يونايتد في الموسم المقبل".

وجاءت تغريدة وارنوك الساخرة، في إطار الدعوات المنتشرة حول ترشيح أسماء عديدة لقيادة منتخب إنجلترا، في أعقاب استقالة مدربه ساوثجيت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قد أعلن استقالته من منصبه بعد خسارة لقب بطولة الأمم الأوروبية في المباراة النهائية أمام إسبانيا (2-1)، الأحد الماضي في ملعب برلين الأولمبي.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يخسر فيها الإنجليزي اللقب الأوروبي في المباراة النهائية، حيث أهدر فرصة تحقيق البطولة في نسخة 2021 التي استضافتها إنجلترا، وخسر الأسود الثلاثة آنذاك أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وقال ساوثجيت في بيان استقالته أمس الثلاثاء: "تدريب إنجلترا كان يعني لي كل شيء ولكن لقد قدمت كل ما لدي والآن وقت مناسب لفصل جديد".

وتولى جاريث ساوثجيت، قيادة منتخب إنجلترا خلال 102 مباراة، فاز خلالها بـ64 مباراة وتعادل في 20 وخسر 18.