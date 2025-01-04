سيرًا على درب نيمار .. قائد باريس سان جيرمان يكشف رأيه في الانتقال إلى دوري روشن!

ماذا قال ماركينيوس؟

كشف البرازيلي ماركينيوس، قائد فريق الكرة بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن رأيه إزاء إمكانية الانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال المرحلة المُقبلة.

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ويستعد باريس سان جيرمان، لملاقاة موناكو، بالدوحة، في مباراة كأس السوبر الفرنسي، حيث يتنافس الفريقان على أول ألقاب الموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

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وقال ماركينيوس، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، ردًا على سؤال صحيفة "الشرق الأوسط"، "كرة القدم تتغير بسرعة، وكل شيء ممكن في المستقبل، الآن أنا مع باريس، ولديّ أهداف أريد تحقيقها".

وأضاف ماركينيوس أن باريس سان جيرمان وصل لمراحل حاسمة في الدوري الفرنسي ودوري الأبطال، ويجب أن يمتلك أفضل فريق ممكن، خاصة وأن كتيبة لويس إنريكي، ستخوض 7 مباريات في يناير، ويجب التحلي بالشجاعة، وتحقيق الفوز في مباراة الأحد.

ويلعب ماركينيوس (30 عامًا) في صفوف باريس سان جيرمان منذ عام 2013، فيما يرتبط قلب الدفاع البرازيلي بعقد مع نادي العاصمة الفرنسية، حتى يونيو 2028، علمًا بأن اللاعب شارك في 20 مباراة هذا الموسم، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول الدوري الفرنسي، برصيد 40 نقطة من 16 مباراة، فيما يعاني الـ"بي آس جي" على المستوى القاري، حيث يحتل المركز الخامس والعشرين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وكان البرازيلي نيمار جونيور، قد انتقل إلى صفوف الهلال، في صيف 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان، بعقد لمدة موسمين، حيث انتقل إلى قلعة الزعيم مقابل 90 مليون يورو.