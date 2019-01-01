دراكسلر: الثلاثي الهجومي لباريس سان جيرمان يعاني من الغرور

الألماني الدولي يوضح سبب تراجعه في الجانب الهجومي مع الفريق الباريسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد جوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن هناك حالة من الغرور في الثلاثي الهجوم للفريق العاصمي، حيث يسعى كلاً منهم إلى أن يحصل على لقب الهداف.

وأرجع الألماني الدولي صاحب الـ 25 عاماً، إلى أن قيامه بمهام دفاعية كثيرة سببه هو طلب المدير الفني للفريق توماس توخيل.

وقال دراكسلر في تصريحات صحفية: "الثلاثي أمام نيمار ومبابي وكافاني، لديهم حالة غرور كبيرة الجميع يريد أن يحصل على لقب الهداف، وفي هذه الحالة يجب أن يوجد خلفهم صانع ألعاب ولديه أدوار دفاعية".

وواصل: "في بداية الأمر احتار المدير الفني في مركزي في الملعب، ولكن بالوقت حصلت على عدد من المباريات ولكن ليس بدقائق كبيرة".

وسجل دراكسلر ثلاثة أهداف في 31 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، كما صنع سبعة أهداف.

رسميًا.. باولو فونسيكا مديرًا فنيًا لذئاب روما لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث 🐺 pic.twitter.com/nHRIlS8wKm — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "أشعر أنني بحالة جيدة في الفريق، ولدينا مدرب رائع وفريق عظيم، سأبدأ في التدريب يوم 8 يوليو استعداداً للموسم الجديد، وإذا عرض علي تمديد عقدي فسأوافق على الفور".