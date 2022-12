دراسة .. ميسي وكين يتصدران كلمات المرور المخترقة في العالم!

تزامنًا مع إقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، يتزايد اهتمام الأشخاص بكرة القدم في كل مكان على الكوكب، لتصبح أولوية لدى العديد من الأشخاص.

بحث جديد من شركة "Specops" كشف عن مدى سيطرة اللعبة على عقول المشجعين، واستخدام أسماء بعض الفرق واللاعبين في كلمات السر الخاصة بهم بمختلف المواقع الإلكترونية.

وقامت الشركة بتحليل 800 مليون كلمة مرور مخترقة، تم جمعها من قائمة ضخمة لكلمات سر تم اختراقها عن طريق القراصنة، حيث وصل العدد الكلي إلى 3 ملايين كلمة.

وبالتدقيق في الكلمات الأكثر شيوعًا جاء اسم جريجور في المركز الأول، بالإضافة لتييري هنري في المركز الخامس، وجاء بيليه بالمركز الحادي عشر، بوبي مور "13"، ليونيل ميسي "14"، كريستيانو رونالدو رقم "18".

وتواجدت كلمة "كين" المنسوبة إلى المهاجم الإنجليزي هاري كين في المركز الثالث، حيث تم استخدامها أكثر من 133000 مرة في كلمات المرور المخترقة.

وأشارت الشركة إلى أنه من المستحيل معرفة السر وراء اختيار هذه الكلمات، لكن الاحتمال الأقرب هو اعتماد كل مستخدم على اسم لا يمكن نسيانه مثل لاعب كرة قدم مشهور أو فريقه المفضل.

وأما بالنسبة لتحليل الدول التي تأهلت إلى كأس العالم، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الكلمات المخترقة، حيث ظهرت أكثر من 1.3 مليون مرة، يليها إيران وفرنسا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، ثم اليابان وكندا في المرتبة الخامسة بالتساوي وإنجلترا بالمركز التاسع.

