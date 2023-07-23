"دخول كلاب فابينيو مطلب".. جمهور الاتحاد ينتفض لضم نجم ليفربول!

هل يتم الاستجابة لمطالبات جمهور الاتحاد ويُسمح لنجم ليفربول باصطحاب كلابه؟

على الرغم من الأخبار المنتشرة خلال الأيام الماضية حول اقتراب نادي الاتحاد من حسم التعاقد مع البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي لتدعيم صفوف النمور، ولكن لم يتم حسمها حتى الآن.

الاتحاد نجح في حسم التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليكس "جوتا"، ويقترب من فابينيو ليكون رابع الأجانب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشر وسم "دخول كلاب فابينيو مطلب" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قامت جماهير الاتحاد بإطلاقه قبل حسم الصفقة!

جاء ذلك بعدما أكدت تقارير صحفية، على أن عدم سماح السعودية لدخول كلاب فابينيو قد يُعطل الصفقة، وأن هناك محاولات لحل تلك الأزمة. اقرأ التفاصيل

وطالبت جماهير الاتحاد بضرورة السماح للاعب البرازيلي باصطحاب حيواناته الأليفة معه في السعودية، والسماح لها بالدخول، من أجل إتمام الصفقة.