قبل دخوله الفترة الحرة .. أحمد شراحيلي يرد على عرض "هزيل" للتجديد مع الاتحاد

الاتحاد يرغب في بقاء المدافع أحمد شراحيلي ولكن..

بعد حوالي 15 شهرًا من الغياب، تنتظر جماهير نادي الاتحاد، عودة أحمد شراحيلي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الذي سافر برفقة بعثة العميد إلى دبي، من أجل قضاء فترة التوقف، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

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وتعرض شراحيلي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في مباراة بين الاتحاد والفتح، في سبتمبر 2023، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بموسم 2023-2024، فيما ذكر اللاعب بأنه كان يعاني من قطع في الرباطين الأمامي والجانبي، وأن الطبيب أجرى العملية الجراحية، حيث قام بخياطة الرباطين، ولم يشاهد قطع الغضروف، والذي ساهم في غيابه الطويل عن الملاعب.

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وذكر الناقد الرياضي فارس الفزي، في تصريح عبر برنامج "دورينا غير"، بأن إدارة الاتحاد قدمت عرضًا مبدئيًا إلى شراحيلي، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025، ولكن العرض كان ضعيفًا، مضيفًا أن هناك امتيازات مشروطة في العقد، فيما يتعلق بدقائق المشاركة، مع احتمال زيادة سنوية، ولكن الطرفين لم يتوصلا لنقطة تفاهم.

ونوه الفزي بأن شرحيلي لاعب يمتلك خبرة كبيرة، ولكنه يواجه تحديًا كبيرًا، بسبب غيابه لسنة ونصف، متوقعًا بأن تتريث الإدارة الاتحادية في تجديد عقد شراحيلي، لحين تقييم أدائه في الفترة المُقبلة.

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ووقع شراحيلي على عقود الاتحاد، في يناير 2022، قادمًا من الشباب، فيما خاض المدافع الدولي 35 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 تمريرة حاسمة، كما لعب دورًا في تتويج الاتحاد، مع المدير الفني نونو سانتو، بلقب دوري المحترفين السعودي، بموسم 2022-2023.