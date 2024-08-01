دخل التاريخ ويده في جيبه .. لاعب تركي يحقق إنجازًا فريدًا في أولمبياد باريس بطريقة غريبة!

شاهد ما فعله البطل التركي في الأولمبياد

حقق التركي يوسف ديكيك إنجازًا تاريخيًا في منافسات الرماية بالمسدس الهوائي في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد الطريقة الغريبة التي نجح من خلالها تحقيق هذا الإنجاز.

يوسف ديكيك الذي يعمل كرقيب أول في قوات الدرك نجح هو وشفال إيليدا تارهان في تحقيق أول ميدالية في تاريخ تركيا بمنافسات الرماية بالأولمبياد، في خامس مشاركة له.

ولفت ديكيك الأنظار بعدما قام بالتصويب بيد واحدة والأخرى في جيبه، وبدون أي ملحقات مثل العدسة لتجنب عدم وضوح الرؤية ومزيد من دقة التصويب، أو خوذات خاصة لتجنب الضوضاء التي يستخدمها المنافسين.

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وأصبحت صورة يوسف هي الأكثر تداولًا عبر منصات تواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث تخطت الـ21 مليون مشاهدة على منصة "إكس" فقط.

وحصل ديكيك وزميلته شيفال على الميدالية الفضية، بعد الخسارة على يد الثنائي الصربي زورانا أرونوفيتش ودامير ميكك.

ديكيك صاحب الـ51 عامًا من مواليد قرية تاسولوك بمحافظة كهرمانماراس، بدأ مسيرته مع عالم الرماية عام 2001 ليتوج بالميدالية الأولمبية بعد 23 عامًا من ممارسة تلك الرياضة، ويخطف أنظار العالم بطريقته المميزة.