دجيكو على بُعد هدفين من رقم توتي التاريخي

هل يُصبح المهاجم البوسني الأفضل في تاريخ روما في دوري الأبطال؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد روما لمواجهة بورتو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء اليوم في العاصمة الإيطالية، وهي مباراة قد تكون خاصة جدًا للمهاجم إيدين دجيكو لو نجح في إحراز هدفين أو أكثر.

وأحرز دجيكو 5 أهداف مع روما هذا الموسم في دوري الأبطال ليرفع رصيده الإجمالي إلى 15 هدفًا في البطولة بقميص الجالوروسي، ليُصبح على بُعد هدفين فقط من معادلة الرقم التاريخي والذي يمتلكه فرانشيسكو توتي.

6 أسباب تجعلنا لا نستبعد فوز أتلتيكو مدريد بالليجا

إذ أحرز توتي 17 هدفًا لروما في دوري الأبطال وهو هداف الفريق التاريخي في البطولة، وسجل تلك الأهداف خلال 57 مباراة صنع خلالهم 12 هدفًا.

ولم يلعب المهاجم البوسني مع روما سوى 23 مباراة في البطولة القارية نجح خلالهم بإحراز أهدافه الـ15 وصناعة 8 أهداف.