"عانقته وهو يصرخ" .. دجوكوفيتش وابنته يخطفان الأضواء بعد اقتناص الذهبية الأولمبية!

دجوكوفيتش يحقق الحلم الأولمبي أخيرًا..

قد تختلف ردود الأفعال، ولكن المشاعر واحدة، إحساس البطل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي انغمس وسط عائلته، فرحًا بتحقيق حلمه التاريخي باقتناص الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

واستطاع دجوكوفيتش، في عمر 37 عامًا و74 عامًا، أن يصبح أكبر لاعب سنًا، يفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية، منذ عودة لعبة التنس إلى الأولمبياد في نسخة 1988، بعد مواجهة ملحمية مع الإسباني كارلوس ألكاراز، كان نوفاك يحسم الأشواط خلالها بالنقطة الفاصلة، لينهي اللقاء بنتيجتي (7-6) و(7-6).

وتوجه دجوكوفيتش إلى عائلته في المدرجات، بعد نهاية المباراة، ليحتضن ابنته التي كانت تضحك، وهي تعانق والده الباكي الذي كان يصرخ من فرط الشعور بالإنجاز وسط عائلته في لحظة عاطفية جذبت أنظار العالم.

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وتحدث دجوكوفيتش الذي ثأر لهزيمته أمام ألكاراز في نهائي بطولة ويمبلدون، خلال الشهر الماضي، عن إنجازه الأولمبي، قائلًا "لقد كانت معركة لا تُصدق، ما يقارب ثلاث ساعات في مجموعتين"، وأضاف "لقد وضعتُ قلبي وجسدي وروحي وعائلتي، وكل شيء على المحك، لأفوز هنا بالميدالية الذهبية الأولمبية في سن 37 عامًا".

وأضاف "كنت أعتقد أنني أستطيع الفوز، ولكنه بالفعل أمر لا يُصدق، فهو يواصل العودة ويجبرني على لعب أفضل ما لدي في التنس. أنا فخور باللعب لصربيا، كارلوس (ألكاراز) ورافائيل نادال يحبان اللعب لإسبانيا، وآندي موراي لبريطانيا، وروجر فيدرر لسويسرا، يمكنكم أن تروا ردود أفعالهم عندما يفوزون، إنه أمر خاص ومختلف".

وبخلاف رقمه التاريخي كأكثر متوج بالبطولات الأربع الكبرى، بـ24 لقبًا، أصبح دجوكوفيتش ثاني لاعب في العصر المفتوح، يفوز بكافة بطولات الجراند سلام، وذهبية الأولمبياد، ونهائيات بطولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بعد أندريه أجاسي.