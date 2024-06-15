"دبابة ويشبه لاعبي الرجبي" .. سخرية من مهاجم المجر بعد مواجهة سويسرا باليورو!

شاهد كيف سخرت الجماهير من النجم المجري

واجه مارتن آدم مهاجم منتخب المجر سيلًا من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مباراة منتخب بلاده ضد سويسرا ضمن منافسات يورو 2024.

وتلقى منتخب المجر الهزيمة على يد سويسرا بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وظهر مارتن آدم صاحب الـ29 عامًا وهو زائد في الوزن، الأمر الذي جعل الجماهير تسخر منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

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وقام أحد معلقي مباراة المجر وسويسرا بالتعليق على مارتن آدم بعدما شارك كبديل قائلًا: "المجر أشركت الآن لاعبًا في خط الهجوم يبدو أنه اسكتلنديًا أكثر منه مجريًا".

أحد المشجعين شبه بالدبابة، حيث غرد عبر "إكس" قائلًا: "مارتن آدم من منتخب المجر يُشبه الدبابة".

كما شبهه أحد المشجعين بلاعبي الرجبي، حيث غرد قائلًا: "اللاعب رقم 9 مارتن آدم الذي شارك للتو يبدو أشبه بلاعبي الرجبي الأسكتلندي".