"داهمنا في المطعم" .. زوجة محلل أداء الهلال تستنكر تصرف جيسوس الغريب!

مباراة العين تلغي كل خطط الزعيم

كشفت زوجة المحلل التقني لنادي الهلال، رودريجو، عن تصرف مفاجئ من جورج جيسوس، مدرب الزعيم، قبل أيام من مواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

ويستقبل الهلال نظيره العين على ملعب "المملكة أرينا"، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ونشرت زوجة المحلل التقني للهلال، صورة للمدرب البرتغالي يجلس على نفس طاولة أسرتها في أحد المطاعم، مشيرة إلى أنه داهم المطعم للتحدث مع زوجها حول بعض التفاصيل المتعلقة بمباراة العين المقبلة.

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وكتبت زوجة رودريجو تعليقًا على الصورة التي نشرتها بحسابها على "إنستجرام": "الآن نحن نتناول العشاء، مع كليهما (ابنها الصغير وجورج جيسوس)".

وأضافت: "إيجاد الوقت للعشاء مع زوجي أصبح بمثابة تحدٍ صعب، كنا نتطلع إلى إجازة كزوجين، لكن المباراة المقبلة جعلت الأمر صعبًا، أتمنى أن نجد فرصة في المستقبل".

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في مدينة العين حسمها أصحاب الأرض بنتيجة (4-2)، ما يعني أن الفريق السعودي يحتاج للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل للتأهل إلى المباراة النهائية.

ويطمح الهلال لتحقيق الفوز والثأر من العين الذي أنهى سلسلة انتصاراته الذهبية، بينما يسعى بطل الإمارات لإقصاء الزعيم مثلما فعل من قبل مع جاره النصر في الدور ربع النهائي.