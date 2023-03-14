داني سيبايوس: لا أحد يستطيع رفض ريال مدريد.. ولن أجدد لهم في هذه الحالة!

الإسباني الدولي يدرك جيدًا قيمة الملكي

تحدث لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس عن العديد من الملفات التي تخص البيت المدريدي وتخصه هو كلاعب بين صفوفه.

وفي لقائه على "موفيستار" مع خورخي فالدانو، قال سيبايوس عن انضمامه إلى ريال مدريد في البداية: "كنت مسرحًا لمعركة بين ريال مدريد وبرشلونة، في البداية كانت الأمور مادية، لكن حينما هاتفني فلورنتينو بيريز وقال لي إنه يريدني من أجل المستقبل حسمت اختياري، قلت لأهلي سنذهب غدًا لريال مدريد ونوقع العقود، لا أحد يستطيع رفض ريال مدريد".

وأضاف: "سعيد بثقة كارلو أنشيلوتي فيّ، كان لديه 3 من أهم لاعبي الوسط في تاريخ ريال مدريد ولكنه آمن بما يمكن أن أضيفه".

وأردف: "أريد دائمًا ممارسة كرة القدم وفعل ما يتعين عليّ فعله، وأن يتم الحكم عليّ في الميدان، لا أريد البقاء في الملعب أو التجديد لريال مدريد إذا لم أكن أستحق ذلك فنيًا".