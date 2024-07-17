"هناك عدة خيارات أمامي" .. داني أولمو يحدد شرطًا أساسيًا في وجهته الجديدة بعد صراع برشلونة ومانشستر سيتي

هداف اليورو يفتح باب التكهنات حول مستقبله

ترك الإسباني داني أولمو، لاعب لايبزيج الألماني، باب التكهنات مفتوحًا حول مصيره خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان داني أولمو أحد أبرز عوامل تتويج إسبانيا ببطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024"، حيث لعب 6 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، ليساهم بـ6 أهداف من أصل 15 سجلها "لاروخا" في طريقه نحو اللقب.

وكشفت تقارير صحفية، أن أولمو يأتي على رأس طلبات أندية برشلونة ومانشستر سيتي وليفربول وبايرن ميونخ خلال الميركاتو الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أولمو عندما سأله الصحفيين عن مستقبله: "سنرى خلال الأيام المقبلة. بالأمس احتفلنا طوال اليوم وأنا الآن في الحرم الجامعي، الأشخاص الذين يتعاملون مع هذا (سوق الانتقالات) يعرفون بالفعل ما أريد القيام به".

وأضاف: "لا أعلم إذا كنت سأبقى في ألمانيا أو أرحل إلى نادٍ آخر، أريد أن أكون في مكان يحظى بالتقدير والحب والفوز بالبطولات. هناك عدة خيارات، وسنرى ما سيحدث".

وختم أولمو: "الحقيقة هي أنه بين كأس أوروبا والاحتفال والحرم الجامعي لم أر سوى القليل من ذلك. ما أريده هو مشروع طموح وأريد الفوز بالألقاب".

وفي الوقت الحالي، يحصل اللاعب الإسباني على استراحة قصيرة قبل الانضمام إلى لايبزيج، حيث يسافر الفريق الألماني إلى أمريكا استعدادًا للموسم الجديد في وقت لاحق من هذا الشهر.