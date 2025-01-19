برشلونة يعلن إصابة داني أولمو .. ويحدد موقفه من موقعة دوري أبطال أوروبا

ضربة موجعة للفريق الكتالوني قبل مواجهة بنفيكا

أعلن برشلونة رسميًا إصابة نجمه داني أولمو، موضحًا موقفه من مواجهة بنفيكا ضمن الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء القادم.

لاعب الوسط الإسباني شارك في النصف ساعة الأخيرة من مواجهة الجولة الـ20 من الليجا أمام خيتافي أمس السبت، وقد اشتكى بعدها من آلام عضلية ليخضع إلى فحوصات طبية اليوم الأحد أكدت معاناته من إجهاد في عضلة الساق اليُمنى.

وأوضح البارسا في بيانه الرسمي أن أولمو خارج الحسابات لمواجهة بنفيكا، فيما لم يُحدد موعد عودته للملاعب، حيث ربط الأمر بمدى تطور حالته الصحية والبدنية.

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برشلونة كان قد تعادل مع خيتافي 1-1 يوم أمس، وقد شارك أولمو في اللقاء من مقاعد البدلاء.

الفريق الإسباني يحتل المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد بنفيكا في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط.