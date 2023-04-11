داني ألفيش ينتظره لقب جديد في السجن بإسبانيا

بطولة جديدة في السجن تنتظر داني ألفيش

سيكون لدي اللاعب البرازيلي داني ألفيش، لاعب برشلونة السابق، الفرصة للفوز ببطولة جديدة حتى وهو داخل محبسه في السجن بإسبانيا.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن النسخة الحادية عشرة من بطولة للسجون ينظمها الاتحاد بالتعاون مع وزارة الداخلية الإسبانية.

وتتوقع صحيفة سبورت الكتالونية أن يشارك سجن برايان 2 المُحتجز فيه ألفيش في البطولة التي تضم 43 مركزًا في إسبانيا مشاركين فيها وسيقام نهائيها في يونيو المقبل.

ويُحتجز لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل السابق في سجن برايان2 الإسباني منذ 20 يناير الماضي لاتهامه بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي ليلة 30 ديسمبر 2022.

وإن شارك داني ألفيش في البطولة وفاز بها فلن يكون أول لاعب يفوز ببطولة داخل السجن فمواطنه رونالدينيو فعل ذلك حينما كان محتجزًا في سجن بباراجواي.