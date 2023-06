داني ألفيش يبدأ مشروعه الجديد في السجن

البرازيلي يستغل وقته وراء القضبان

خمسة أشهر وثلاثة أيام هي المدة التي قضاها داني ألفيش داخل سجن (بريانز 2) في برشلونة، وقرر البرازيلي استغلال هذا الوقت في أداء أشياء مفيدة، مثل ممارسة التمارين الرياضية ولكن الآن، فاجأ الجميع بالكشف عن المشروع الجديد الذي يعمل عليه.

حدث ذلك خلال مقابلته الأخيرة مع الصحفية مايكا نافارو، وهي المقابلة الوحيدة التي تم إجراؤها حتى الآن.

البرازيلي شرح مشروعه خلال هذه المقابلة قائلاً: "لدي تلفاز، ولكن لمشاهدة كرة القدم وقناة تعرض حلقات مسلسل (The One That Looms) طوال الوقت، احفظ هذه الحلقات عن ظهر قلب يمكنني إعادة تقديم المونولوجات الفكاهية".

وكشف داني ألفيش أنه قرر تجسيد تجاربه داخل السجن في كتاب قائلًا: "أقضي وقتًا كبيرًا في القراءة والكتابة لدي العديد من المشاريع، واحدة منها تتعلق بسيرتي الذاتية، مركزة على التجربة التي أعيشها هنا في الداخل دروس الحياة التي يمكنها مساعدة الآخرين".

وأتم: "عندما دخلت من الباب، قلت لأول حارس سجن قابلني: "أنا داني ألفيش، لقد تم إبقاء اللاعب الدولي المشهور خلف القضبان، وها أنا الآن"، لقد كنت في أماكن ومواقف أسوأ بكثير في السجن تفقد حريتك، ولكن الناس هنا لطفاء جدًا ليس لدي أي شكوى".