داني ألفيش في ورطة .. محامية الضحية تتفوق على دفاع البرازيلي!

داني ألفيش في ورطة جديدة بعد رفض طلب فريق الدفاع الخاص به..

تتواصل الأخبار الخاصة بقضية اتهام البرازيلي داني ألفيش نجم برشلونة الإسباني السابق بالاعتداء جنسيًا على فتاة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة في ديسمبر الماضي، حيث رفضت صاحبة الشكوى أن يتم فحصها من قبل طبيب نفسي للدفاع عن اللاعب.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن إيستر جارسيا محامية المدعية تقدمت باستئناف ضد القرار الذي اتخذه القاضي بالموافقة على الفحص النفسي الذي اقترحه دفاع داني ألفيش.

محامية المدعية دافعت بأن الفحص الذي أجراه خبير الطب الشرعي يؤكد أن الأمر يستحق العناء، وأنه لا ينبغي إخضاع موكلتها لأسئلة من طبيب نفسي.

الاستئناف على قرار القاضي لم يكن فقط من محامي المدعية، بل إن مكتب المدعي العام أيضًا قرر الوقوف بوجه قرار رئيس محكمة التحقيق رقم 15 في برشلونة.

وكان القاضي قد قبل اقتراح محامي ألفيش بعرض الضحية المدعية على قاضٍ شرعي مستقل من معهد الطب الشرعي وعلوم الطب الشرعي وطبيب نفساني تم تعيينه من قبل دفاع اللاعب.

هذا الفحص النفسي محظور حاليًا حتى يحسم القاضي الطعون المقدمة من النيابة ومحامية الشابة.

ما يسعى إليه دفاع داني ألفيش هو إثارة الشكوك بشأن الرواية التي قدمتها المشتكية، وبالتالي التشكيك في روايتها من الأساس، كما أنهم لا يريدون منها فقط مراجعة أسئلة طبيب نفساني، بل يريدون أيضًا تسجيل هذا الاختبار على الفيديو.

ومر شهران الآن على ألفيش في السجن، حيث يتواجد البرازيلي رهن الحبس الاحتياطي دون كفالة في برشلونة بسبب القضية.