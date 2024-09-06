المدافع البرازيلي يظهر من جديد

بعد فترة طويلة من الاختفاء تمامًا عن الأنظار، قرر داني ألفيش الظهور من جديد في العلن، وهذه المرة مع ممارسة كرة القدم في مدينة برشلونة.

صاحب الـ41 سنة يواجه عقوبة السجن لمدة 4.5 سنوات، وتعويضات تصل إلى 150 ألف يورو، وذلك بعد إدانته باغتصاب فتاة في أحد الملاهي الليلية ببرشلونة في ديسمبر 2022.

المدافع البرازيلي قام بالاستئناف على هذا الحكم، وتم إطلاق سراحه في أوائل أبريل الماضي لحسن السلوك، وبعدها اكتفى بالظهور في رحلات مع زوجته جوانا سانز التي عادت له بعد تفكيرها في الانفصال.

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صحيفة "آس" الإسبانية قالت إنه تم رصد ألفيش في أحد الأماكن العامة ببرشلونة، وهو يلعب كرة القدم بالقرب من بارك جويل، في مشهد نادر منذ خروجه من السجن.

وأشارت إلى أن اللاعب كان يستخدم بعض التطبيقات عبر الهاتف المحمول، وذلك للعثور على مجموعات من الغرباء يمكنه ممارسة كرة القدم معهم بشكل مجهول دون الإعلان عن هويته.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يمارس فيها ألفيش اللعبة منذ فسخ عقده مع نادي بوماس المكسيكي بعد ظهور مزاعم الاغتصاب، حيث سبق له لعب كرة القدم خلال تواجده بالسجن.