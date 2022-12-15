داني ألفيش السعودية .. إشبيلية وميلان ويوفنتوس يراقبون نجم الأخضر

"سريع وتدخلاته دقيقة ويجيد تسديد الكرات الثابتة" هكذا عددت الصحيفة مميزات اللاعب

الجميع توقع له أن يكون من أوائل اللاعبين السعوديين في أوروبا خلال السنوات المقبلة، وبالفعل يبدو أن هذه الأحاديث ستتحقق على أرض الواقع.

Shahid

المنتخب السعودي برز بشكل رائع في كأس العالم قطر 2022، وحقق انتصارًا تاريخيًا أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، لكن تبعه بهزيمتين أمام بولندا والمكسيك، ليودع من دور المجموعات.

صحيفة "الجارديان" الإنجليزية أفردت تقريرًا خاصًا عن سبعة لاعبين اعتبرتهم هم نجوم مونديال قطر، جاء من ضمنهم سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن المنتخب السعودي.

ووصفت الصحيفة اللاعب بأنه داني ألفيش السعودية، موضحة أنه تحت أنظار كشافة إشبيلية الإسباني وميلان ويوفنتوس الإيطاليين.

وعددت "الجارديان" مميزات سعود، إذ كتبت: "سريع وتدخلاته دقيقة ويجيد الاستحواذ على الكرة، بجانب تخصصه في الكرات الثابتة وقدرته على الإجادة في وسط الملعب أيضًا".

يذكر أن الرواتب الكبيرة للاعبين السعوديين في الدوري المحلي، تحول دون اتخاذهم خطوة الاحتراف الخارجي، رفضًا للتضحية المالية، مما دفع الإعلام السعودي للمطالبة بتخفيض الرواتب خلال السنوات المقبلة.