فيديو | رغم صعوبة موقف برشلونة .. داني أولمو يثبت حسن نيته أمام جماهير النادي الكتالوني

24 ساعة فاصلة في مصير النجم الإسباني

بعث النجم الإسباني داني أولمو، لاعب برشلونة، رسالة اطمئنان إلى جماهير النادي الكتالوني، بشأن الأنباء التي رجحت رحيله عن النادي، بعد حذف اسمه من قائمة البارسا.

وتلقى برشلونة ضربة مؤلمة بعد رفض رابطة الليجا، قيد اسمه ضمن قائمة النادي بشكل دائم مع زميله باو فيكتور، في ظل فشل إدارة جوان لابورتا في الالتزام بضوابط اللعب المالي النظيف فيما يتعلق براتب الثنائي.

وقامت رابطة الأندية الإسبانية بحذف اسم أولمو، بسبب عدم تقديم أي ضمانات مالية، بالإضافة تخطيه سقف الرواتب، ليصبح أمام البلوجرانا إلى يوم 3 يناير الجاري، حتى ينجح النادي الكتالوني في قيده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتضاعفت أزمة برشلونة بشأن داني أولمو، الذي انضم للفريق في الصيف الماضي مقابل 55 مليون يورو، حيث يمتلك بندًا في عقده يسمح له بالرحيل عن البارسا في حال فشل النادي بقيده ضمن قائمته بشكل دائم.

لكن أولمو أعطى كلمته لنادي برشلونة بشأن الاستمرار مع الفريق، وعدم استغلال هذا البند، وأثبت ذلك بشكل عملي في المدينة الرياضية لبرشلونة صباح اليوم الخميس، حيث توقف داني مع الجماهير عند مدخل المدينة وقام بتوقيع الأوتوجرافات والتقاط الصور معهم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة "X" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو يظهر خلاله أولمو وهو يجيب على تساؤلات الجماهير بشأن مستقبله مع الفريق، قائلًا: "كل شيء على ما يرام".

وتمنت جماهير برشلونة أن يكون كل شيء على ما يرام وأن يبقى في برشلونة، وهو ما لم يستجب له وغادر سريعًا.في نفس السياق، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن هناك توقعات بحل أزمة قيد داني أولمو غدًا الجمعة، رغم أن السيناريو لا يبدو واعدًا للغاية بالنسبة لبرشلونة، رغم أن النادي يحتفظ ببصيص من الأمل.