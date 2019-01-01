داني ألفيش: نيمار قدوة للأطفال وهذا سر خلافي معه

صائد الألقاب يكشف عما يدور بينه وبين أغلى لاعب في التاريخ وراء الكواليس

استفاض المدافع الأيمن البرازيلي داني ألفيش في مدح ابن جلدته نيمار جونيور، واصفًا إياه بالمثل الأعلى والقدوة بالنسبة للأطفال والجيل الصاعد، باعتباره اللاعب الأكثر أهمية في وسط السحر الكروي.

وقال النجم المنتقل حديثًا إلى صفوف ساو باولو في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "جراندي سيركولو" البرازيلي "نيمار؟ أبخل عليه بالنصيحة، ودائمًا أقول له إنه يتحمل مسؤولية ناس كثر، وهو يعرف ما أريده منه. أتحدث معه بصراحة عن موضوع المسؤولية في مرات عدة، لأنه بات قدوة للأطفال ولكل الرياضيين الشباب".

وتابع "عندما تبدأ في تحمل هكذا مسؤولية، فلا ينبغي عليك أن تُخيب الآمال، فقط عليك أن تظهر وجهك الحقيقي".

في الوقت ذاته، تحدث للمرة الأولى عن خلافه وغضبه من نيمار أثناء كأس العالم 2018، قائلاً "أنا لا أضغط حتى على أطفالي، لكني أتذكر جيدًا أنني أخبرته بأنه ينبغي عليه أن يفعل شيئًا مهمًا بعد المونديال، وذلك لأنه كان وما زال اللاعب الأكثر في البرازيل، وأحد أهم نجوم كرة القدم في العالم، ولهذا ينبغي عليه أن يفهم نيمار ويحترمه".

⏱ ميخيتاريان لعب هذا الموسم دقائق أكثر من أوزيل في البريميرليج.



⚠️ ملحوظة: ميخيتاريان غادر أرسنال في الثاني من سبتمبر الماضي! 😳 pic.twitter.com/kIUrhcORfR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 28, 2019

وكان المدير الفني للمنتخب البرازيلي تيتي قد سحب شارة قيادة المنتخب من نجم باريس سان جيرمان قبل كوبا أمريكا وقبل حتى الإصابة التي حرمته من خوض البطولة، ومنحها لداني ألفيش، الذي ساهم في حصول السيليساو على اللقب للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.