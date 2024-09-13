لاعب إنتر وفيورنتينا السابق: سرقت كأس إيطاليا لاستخدامه في أغراض جنسية مع فتاة!

أعاده في اليوم التالي وكأن شيئًا لم يكن

كشف المدافع الإيطالي السابق دانييلي أداني عن موقف طريف حدث له، عندما نجح في الفوز مع فيورنتينا بكأس إيطاليا في عام 2001.

طرق الاحتفال بالبطولات عديدة ومعروفة للجميع، ولكن أداني قرر ابتكار طريقة غريبة وفريدة من نوعها، حيث قام بسرقة الكأس واصطحبه معه إلى منزله.

وقال صاحب الـ50 سنة لبرنامج "فيفا إل فوتبول":"لقد سرقت الكأس على العشاء، ثم أعدته في اليوم التالي، قررت استخدامه للقيام ببعض الأشياء المثيرة مع إحدى الفتيات في منزلي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أخذنا الكأس لتناول العشاء وبقى في منتصف الطاولة، كان هناك مجموعة من الأقارب والأصدقاء، أقمنا حفل لطيف بمطعم جميل في فلورنسا، لأننا كنا نشعر بحماس شديد وكأننا فزنا بدوري أبطال أوروبا، إحساس لم نشعر به من قبل".

وتابع:"أتذكر هذا المساء جيدًا، بعد العشاء الذي امتد حتى الساعة الثانية أو الثالثة اختفى الكأس، أين ذهب؟ لم يكن يعلم أحد، عاد بعدها إلى غرفة خلع الملابس بعد ظهر اليوم التالي عندما استؤنفت التدريبات".

وواصل حديثه:"اصطحبت الكأس إلى منزلى وشهد معي ليلة نارية مع فتاة، لأنه كان موضع رغبة فلورنسا بأكملها، لذلك قمت بسرقته لفعل بعض الأشياء الجنسية في وجوده، ليس هناك حاجة للخجل".

وفي نهاية حديثه قال لاعب لاتسيو وإنتر وإمبولي ومنتخب إيطاليا السابق، إنه قام بعدها بتنظيف الكأس جيدًا قبل إعادته في اليوم التالي من الاحتفالات الصاخبة.