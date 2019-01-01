دانيلو يصل تورينو تمهيدًا للانضمام إلى يوفنتوس

الصفقة التبادلية بين مانشستر سيتي ويوفنتوس تحسم ويتبقى الإعلان الرسمي فقط

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

وصل الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو لويز إلى مدينة تورينو تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى نادي يوفنتوس.

وسيأتي دانيلو إلى اليوفي في صفقة تبادلية يذهب فيها البرتغالي جواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي.

وفي الوقت الذي خضع فيه كانسيلو للفحوصات الطبية في مدينة مانشستر، أعلن يوفنتوس عن وصول دانيلو إلى تورينو.

ومن المفترض أن يخضع اللاعب البرازيلي للفحوصات الطبية، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بين الطرفين.

وسيدفع مانشستر سيتي من 25 إلى 30 مليون يورو بالإضافة إلى دانيلو من أجل الحصول على خدمات جواو كانسيلو.

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يذكر أن دانيلو كان قد انضم إلى مانشستر سيتي صيف العام 2017 مقابل حوالي 30 مليون جنيه استرليني.