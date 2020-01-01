دانيلو يحرج فيفا.. ليس رونالدو وحده من حقق هذا الإنجاز

موقف غير متوقع..

تسبب دانيلو، لاعب يوفنتوس، في حرج كبير للحساب الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا" عبر تويتر، بعدما كشف عن مغالطة في إنجاز احتسبوه لزميله كريستيانو رونالدو وغضوا الطرف عنه.

وكان يوفنتوس قد حقق لقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم بعد التغلب على سامبدوريا مساء الأحد بهدفين نظيفين، ليُعد اللقب الثاني للكالتشيو في مسيرة الدون.

الاتحاد الدولي نشر تغريدة يُهنئ فيها رونالدو بكونه اللاعب الوحيد في العالم الذي حقق لقب الدوري الإيطالي ومن قبله الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي خلال رحلته في ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

المزيد من الفرق

بيد أن الواقع أن دانيلو يُشاطر الدون هذا الرقم، فقد حقق لقب الليجا رفقة الريال أيضًا، وحقق لقب البريميرليج بقميص مانشستر سيتي قبل الانضمام الصيف الماضي إلى البيانكونيري.

الدولي البرازيلي وضع وجوه متعجبة على تغريدة تهنئة الفيفا، ما اضطر الحساب لإزالة التغريدة بعد موجة من السخرية انتابت الجميع عبر تويتر.

البعض ذهب ليفسر تغريدة الفيفا المزالة أنها كانت تعني "تحقيق لقب كل دوري من الدوريات الثلاثة أكثر من مرة" بينما الواقع أن الحساب قصد الأمر بشكل عام واضطر لحذف التغريدة تماشيًا مع المغالطة.

الجدير بالذكر أن دانيلو قد شارك هذا الموسم بكتيبة ماوريتسيو ساري في 21 مباراة بالكالتشيو سجل خلالهم هدفين.