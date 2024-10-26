بعد وصوله لطريق مسدود مع موتا .. مدافع يوفنتوس يستجيب لاتصالات عمالقة الدوري السعودي

"لن يقبل تمديد عقده مع السيدة العجوز"

باتت أيام المدافع البرازيلي دانيلو، معدودة داخل نادي يوفنتوس، حيث لم يعد وجوده مقبولًا بين صفوف عملاق تورينو، خصوصًا منذ وصول المدرب تياجو موتا.

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وينتهي تعاقد دانيلو مع يوفنتوس في يونيو 2025، لكن هناك بندًا في عقده يسمح للنادي بتمديد عقده لموسم إضافي دون الرجوع إليه، بشرط مشاركته في نسبة 50% من مباريات الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، المختص بمتابعة سوق الانتقالات في أوروبا، فإن دانيلو سيرحل عن يوفنتوس بنهاية عقده في صيف العام المقبل، ووجهته المقبلة على الأرجح ستكون في الدوري السعودي.

وأشار إلى أن دانيلو بالفعل تلقى اتصالات أولية من بعض الأندية في المملكة العربية السعودية، لذلك سيسعى لإلغاء بند تمديد العقد مع يوفنتوس، من أجل أن يقرر بحرية ما سيفعله بمستقبله، خصوصًا أنه لم يعد لاعبًا أساسيًا في صفوف البيانكونيري.

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ولم يشارك دانيلو أساسيًا في تشكيلة يوفنتوس منذ بداية الموسم، سوى في مباراتين فقط، وإجمالًا في 6 مباريات، كانت الأخيرة أمام شتوتجارت الألماني، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة قاسية للعملاق الإيطالي في ملعبه وبين جماهيره (0-1)، بهدف قاتل سجله المالي البلال توريه (90+2).

وارتكب دانيلو عدة أخطاء في مباراة شتوتجار، حيث ورط فريقه في ركلة جزاء قبل 5 دقائق من النهاية، وغادر الملعب مطرودًا، مما أثار غضب جماهير يوفنتوس من تصرفات المدافع البرازيلي.