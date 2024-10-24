للعودة من الإصابة .. دانيلو بيريرا يتخذ خطوة مفاجئة بعيدًا عن الاتحاد

بيريرا يتواجد في بلاده حاليًا

اتخذ النجم البرتغالي دانيلو بيريرا مدافع نادي الاتحاد، بخطوة مفاجئة بعيدًا عن نادي الاتحاد، من أجل التعافي من الإصابة التي يُعاني منها.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ويُعاني بيريرا من إصابة في عضلة الساق، تعرض لها خلال مباراة الكلاسيكو ضد الهلال، التي خسرها العميد بثلاثية مقابل هدف واحد، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن بيريرا يخضع حاليًا في البرتغال إلى برنامج علاجي، من أجل التعافي من الإصابة، بعد أن وصل إليها منذ أيام.

GOAL

ومن المقرر أن يُنهي بيريرا برنامجه العلاجي ثم يعود إلى جدة، من أجل التأهيل للعودة إلى التدريبات الجماعية مع الفريق، ومن ثم المشاركة في المباريات.

ويشهد دفاع الاتحاد أزمة حاليًا، في ظل إصابة بيريرا، واقتراب رحيل الإيطالي لويز فيليبي عن الفريق، حيث يعتمد الفرنسي لوران بلان المدير الفني للفريق على سعد الموسى بجانب عبد الإله العمري، في قلب دفاع النمور.