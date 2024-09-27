بسبب ريال مدريد ونشيد العاشرة .. أتلتيكو يحرم مطربة مكسيكية من الغناء في الديربي!

كان من المقرر أن تؤدي أحدث أغانيها

قرر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلغاء عرضه الذي كان من المقرر إقامته بين الشوطين في ديربي مدريد أمام ريال، بسبب اعتراف المطربة التي كانت ستحيي الحفل بتشجيعها للغريم التقليدي.

المغنية المكسيكية دانا باولا كان من المقرر أن تؤدي أحدث أغانيها "El Doble" مع أبراهام ماتيو في ملعب ميتروبوليتانو بعد غد، الأحد، ولكن أتلتيكو مدريد ألغى كل شيء بسبب انتمائها الكروي.

وقال موقع "ريليفو" إن صاحبة الـ29 سنة ظهرت في برنامج حواري شهير اسمه "La Revuelta" مع مقدم البرامج الكوميدي ديفيد برونانكو، وتطرقت معه إلى تفضيلاتها في كرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكدت دانا للمقدم المعروف بتشجيعه لأتلتيكو، أنها تعشق ريال مدريد، وسيكون من المثير بالنسبة لها ظهورها في الديربي لرؤية اللاعبين للمرة الأولى، كما قامت بغناء نشيد "العاشرة" وهي الأغنية التي يستخدمها جمهور ريال في الاحتفال بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل توقعت المكسيكية أن ريال سيفوز بنتيجة 2/1، على أن يسجل فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي ثنائية الميرينجي.

TOD

ولذلك قام أتلتيكو بإلغاء حفل المطربة تمامًا، ولم يعلن عن الأمر في العلن، وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان النادي يشعر بالغضب منها أو يعتبر ظهورها ليس مناسبًا على ملعب الفريق خلال الديربي بعد تصريحاتها، أو ربما من المرجح أن هذه الخطوة جاءت لتفادي أي رد فعل غاضب من جماهير الفريق المضيف تجاهها.

يذكر أن أتلتيكو يخوض الديربي وهو في المركز الثالث بجدول الليجا بـ15 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال صاحب المركز الثاني، و4 عن برشلونة متصدر المسابقة.