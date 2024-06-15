داليتش عن نجم إسبانيا: من المؤسف أنه لا يلعب مع كرواتيا!

تحدث عن مواجهة يامال وجفارديول

كشف زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا، عن شعوره بالأسف لعدم ارتداء داني أولمو قميص بلاده واللعب ضمن صفوف إسبانيا.

كرواتيا تستعد لمواجهة صعبة ومحتدمة أمام إسبانيا مساء اليوم، السبت، طمحًا في بداية رحلتها في يورو ألمانيا 2024 بأفضل صورة ممكنة.

وبهذه المناسبة قال داليتش في تصريحات لصحيفة "as" الإسبانية عن أولمو:"إنني أقدر كثيرًا كلمات الثناء التي قالها أولمو، من المؤسف أن داني الذي لعب لخمس سنوات في بلادنا لا يلعب معنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان لاعب لايبزيج الحالي الذي غادر أكاديمية برشلونة في 2014 منتقلًا إلى دينامو زغرب، يمكنه تمثيل منتخب كرواتيا بسبب أصول عائلته، ولكنه اختار للعب مع إسبانيا التي ولد بها.

وعن مواجهة يوشكو جفارديول أمام يامين لامال قال داليتش:"لقد كان موسمًا مثيرًا للإعجاب مع مانشستر سيتي، وهو قادر على إيقاف أي مهاجم في إسبانيا، أتمنى أن يتمكن هو وزملاؤه من إيقاف بيدري ولامال وأي شخص آخر".

وعن استحواذ المنتخب الإسباني على الكرة:"إنها طريقتهم في اللعب، لديهم الجودة اللازمة، وما يفعلونه بالاستحواذ على الكرة بنسبة 60 أو 70% يمكن أن يدمرك".

جدير بالذكر أن إسبانيا وكرواتيا يقعان في المجموعة الثانية باليورو رفقة كل من ألبانيا وإيطاليا.