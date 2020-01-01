دافيد فيا يعلن حقيقة انضمامه إلى برشلونة بعد إصابة ديمبيلي

فيا كشف عن أفضل مباراة له في مسيرته

أجرى دافيد فيا حواراً مطولاً للحديث فيه عن مشواره الكبير في كرة القدم وعن خططه المستقبلية ومشاريعه وذكرياته بعد تعليق حذائه، بعد مشوار كبير مع برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وكان فيا قد أعلن اعتزاله كرة القدم قبل شهرين من الآن وكان آخر فريق قد لعب له هو فيسيل كوبي الياباني.

وقال فيا في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "رأيت أخبار حديث برشلونة معي للتوقيع لمدة 6 أشهر بعد إصابة ديمبيلي مثل الجميع، أؤكد بأن أبيدال والإدارة لم يتصلوا بي للعودة مع الفريق لمدة 6 أشهر، لقد كان قرار اعتزال هو قراري منذ فترة كبيرة".

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وأضاف: "لم أفكر في الذهاب لحضور الكلاسيكو الذي سيقام غداً سأقضي عطلة الأسبوع في فالنسيا رفقة الأصدقاء والعائلة، سأشاهد المباراة وأتمنى أن يفوز برشلونة سيكون هذا هاماً من أجل السيطرة على صدارة الليجا، ولكن أيضاً يتبقى الكثير من المباريات لحسم اللقب".

وأردف: "لا يمكنني الحكم على تجربة سيتين من الآن أنا لم أكن متابعًا جيدًا في الفترة الأخيرة عندما كنت في اليابان، ولكنني مشجع للبارسا في المقام الأول، وأرى أن النتائج تجعل الفريق يسير على ما يرام ويمكنه أن يربح أكبر عدد ممكن من الألقاب ويسير بشكل مريح".

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وعن تواجده كسفير لأحد الرعاة في يورو 2020 يرى أن هذا الأمر رائع للغاية بأن يكون مساهماً في حضور الناس لأكبر بطولة في القارة.

وتابع: "أركز الآن على مشاريعي الخاصة وأكاديميتي للناشئين التي تعتبر خطة طويلة الأمد بالنسبة لي في الفترة المقبلة".

فيا كشف عن أفضل مباراة له في مسيرته قائلاً: "أفضل مباراة كانت أمام هولندا في نهائي كأس العالم، أما بالنسبة لأفضل هدف سجله فكان أمام مانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وعن أقرب أصدقائه في الملاعب فأكد أنه بيب ريينا، وأن ميسي هو أفضل لاعب زامله في مشواره، كارليس بويول هو أصعب مدافع يمكنك أن تلعب أمامه".