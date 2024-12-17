أفضل صفقة لأنشيلوتي في يناير .. أنباء سارة بعودة نجم ريال مدريد بعد "عام أسود"

حل جديد لأزمة الدفاع الملكي

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنباءً سارة من معسكر النادي الملكي، بعودة أحد اللاعبين المصابين إلى حسابات الجهاز الفني مرة أخرى.

الحديث هنا عن النمساوي دافيد ألابا (32 عامًا)، الذي يغيب منذ عام كامل عن قائمة ريال مدريد بسبب الإصابة الصعبة التي تعرض لها في منتصف ديسمبر 2023.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن المدافع النمساوي، خاض فترة طويلة للتعافي من الإصابة والآن هو في عملية دمج نفسه تدريجيًا في ديناميكيات المجموعة بهدف أن يكون أفضل صفقة في يناير لأنشيلوتي.

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وأشارت إلى أن ألابا حصل على ما يكفي من جرعات تدريبية بمفرده وبالكرة منذ أن حصل على الإذن الطبي للمس العشب والمشاركة في التدريبات، ولا يتبقى الآن سوى اندماجه مع الفريق لمدة أسبوعين على أقصى تقدير حتى يكون تحت أمر مدربه الإيطالي.

وتمثل عودة ألابا أهمية كبيرة لريال مدريد في ظل معاناة الفريق من أزمة دفاعية، بعد إصابة زميله إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي وتأكد غيابه لفترة طويلة، وكذلك الأمر بالنسبة للظهير الأيمن داني كارباخال الذي انتهى موسمه.

وذكرت "آس" أن عملية تقدم ألابا والتعافي من الإصابة، كانت تسير ببطء شديد، لكنه اتخذ خطوات عملاقة ووجد اللاعب أخيرًا استجابة من مفصل ركبته المصابة وهذا سمح له بالتقدم يومًا بعد يوم تقريبًا.