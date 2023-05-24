دافع كوميدي وراء رغبة بيب جوارديولا في الاستمرار مع مانشستر سيتي!

جوارديولا يكشف عن دافع جديد قد يبقيه مع مانشستر سيتي في السنوات القادمة..

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن السبب الوحيد الذي قد يجعله مستمرًا في قيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

جوارديولا على وشك قيادة مانشستر سيتي للحصول على الثلاثية هذا الموسم، بعدما حقق الفريق بالفعل لقب الدوري الإنجليزي، وحجز مقعده في نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وإذا تمكن مانشستر سيتي من تحقيق ذلك الإنجاز، فسيصبح ثاني فريق إنجليزي على الإطلاق يفعل ذلك بعد غريمه مانشستر يونايتد في عام 1999.

جوارديولا، وفي حديثه مع قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، كشف عن هدف واحد بعينه يرغب في تحقيقه مع مانشستر سيتي بعيدًا عن الثلاثية.

وقال جوارديولا مازحًا: "أريد تسجيل هدف في شباك توتنهام على ملعبه"، مما فجر ضحكات المحاور.

وعندما سُئل عما إذا كان ذلك ممكنًا، ضم جوارديولا يديه معًا ونظر إلى السماء قبل أن يضيف: "سأبقى لأنني أريد الفوز على توتنهام على ملعبه".

مانشستر سيتي عانى بشكل واضح ضد توتنهام تحت قيادة جوارديولا، حيث كانت الخسارة بهدف دون رد في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي على ملعب "توتنهام هوتسبير" آخر سلسلة النتائج السلبية للفريق في شمال لندن.

وتمكن توتنهام من تحقيق الفوز على أرضه أمام مانشستر سيتي في المواسم الثلاثة السابقة دون احتساب الموسم الحالي، دون أن يتمكن فريق المدرب بيب جوارديولا من تسجيل أي هدف.