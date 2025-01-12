"سريع ولكن لا يفكر بنفس السرعة" .. أسطورة ليفربول يهاجم نونيز بسبب الفرص الضائعة في لقاء الكأس

نونيز لم يقدم المستوى المطلوب في آخر مباراة لليفربول ضد أكرينجتون

يرى روبي فاولر أسطورة ليفربول، أن النجم الأوروجوياني داروين نونيز ليس اللاعب المناسب للريدز، بعد مستواه الذي قدمه أمام أكرينجتون ستانلي، بي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ورغم أن نونيز صنع الهدف الأول لزميله ديوغو جوتا في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 4-0 على ملعب أنفيلد، إلا أن المهاجم فشل في استغلال خمس فرص للتسجيل، ما أثار انتقادات فاولر.

وقال فاولر خلال ظهوره على قناة ITV: "نحن نردد نفس الكلام منذ سنتين أو ثلاث سنوات، نقول إنه خام وغير مكتمل، لا يمكننا الاستمرار بهذا المنوال، كلما رأيته، أعتقد أكثر أنه ليس لاعبًا يناسب ليفربول".

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وأضاف:"قد ينتقدني البعض بسبب هذا التصريح لأنه يعمل بجد، لكنك لا تتعاقد مع لاعب فقط لأنه يعمل بجد، يجب أن يكون العمل الجاد أمرًا بديهيًا، ويجب أن تسجل الأهداف".

وواصل: "أعلم أن الجماهير تحب نونيز بسبب ما يقدمه من مجهود، لكن عليك أن تكون أفضل وأن تقدم أداءً أفضل وأنت ترتدي قميص ليفربول".

أشار فاولر أيضًا إلى مشكلات نونيز في اتخاذ القرارات داخل منطقة الجزاء: "سرعته على الأرض واضحة، لكن كونه مهاجمًا يتطلب سرعة تفكير أكبر، عندما يكون لديه الوقت للتفكير، يعاني، يجب أن تتطور سرعة تفكيره كمهاجم".

ويواجه نونيز انتقادات منذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من بنفيكا، ولم يتمكن من تثبيت نفسه في التشكيلة الأساسية هذا الموسم، وشارك في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي، منها سبع مباريات فقط كأساسي، وسجل هدفين فقط حتى الآن.

نونيز فشل في تسجيل أي هدف خلال آخر خمس مباريات في جميع المسابقات، لكنه يأمل في إنهاء هذه السلسلة السلبية عندما يواجه ليفربول فريق نوتنجهام فورست يوم الثلاثاء المقبل.