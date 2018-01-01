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خيسي يدفع 5 آلاف دولار انتقامًا من صديقته السابقة

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Getty Images
الإسباني ينتقم من صديقته السابقة

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تشير عدة تقارير إلى قيام الإسباني خيسي روديجيز، بدفع 5 آلاف يورو من أجل إقصاء صديقته السابقة من أحد برامج تلفزيون الواقع بإسبانيا.

ولا يعيش لاعب ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي ، أيامًا سعيدة، فيبتعد عن قائمة الفريق الفرنسي الموسم الحالي.

واستبعد المدير الفني الألماني، توماس توخيل، الإسباني البالغ 25 عامًا في بداية الموسم، ليظل يتدرب وحيدًا في انتظار الرحيل بيناير المقبل.

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وقام اللاعب الإسباني بإرسال رسائل نصية قُدرت بـ5 آلاف دولار، من أجل إقصاء صديقته السابقة "أرواه رويز" والتي أنفصلت عنه مطلع العام الحالي.

وقضى خيسي الموسم الماضي معارًا لصفوف ستوك سيتي الإنجليزي، حيث شارك في 13 مباراة ومسجلاً هدفًا وحيدًا فقط.

وغاب الإسباني عن أغلب مباريات الموسم بسبب بعض المشاكل العائلية التي مر بها، ومنها مرض ابنته.

ويعد خيسي قريبًا من العودة لإسبانيا مرة أخرى وتلك المرة عن طريق بلد الوليد، في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

الجدير بالذكر أن خيسي خاض 94 مباراة بقميص ريال مدريد من 2011 وحتى 2016، حقق خلالها 5 ألقاب بقميص الملكي.

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