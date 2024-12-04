"أحب زوجتي أكثر مني ويعامل اللاعبين وكأنهم تماثيل" .. لاعب باريس سان جيرمان السابق يهاجم ناصر الخليفي

"أدركت أن ريال مدريد الأفضل في العالم"

أطلق خيسي رودريجيز، لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان، قذائفه تجاه القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، مؤكدًا أنه تعرض للخداع برحيله عن الميرنجي إلى باريس.

خيسي (31 عامًا) أحد أبناء أكاديمية ريال مدريد، لكنه لم يحصل على فرصة كبيرة للمشاركة ليرحل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2016، لكنه شارك مع الفريق في 18 مباراة فقط وسجل هدفين، ليخرج معارًا 3 مرات قبل إنهاء عقده في ديسمبر 2020، وهو الآن يلعب لنادي جوهور دارول الماليزي.

وقال خيسي في مقابلة صحفية مع قناة "Mowlihawk" على يوتيوب، قائلًا: "كان بإمكاني البقاء في ريال مدريد لو أردت، لكني لم أحصل على دقائق كافية للمشاركة وتعاقد النادي مع صفقات جديدة، وظهر لي خيار الانتقال إلى باريس سان جيرمان، حيث طلب المدرب أوناي إيمري التعاقد معي".

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وأضاف: "وافقت على عرض باريس نظرًا للمقابل المادي الكبير وفرصة المشاركة والتي كانت ستمنحني الفرصة للانضمام إلى المنتخب في كأس الأمم الأوروبية 2016. ودفع لي باريس سان جيرمان أموالاً كثيرة. أتذكر أنني رأيت مليون يورو في حسابي لأول مرة عندما لعب مع النادي الفرنسي".

وتابع خيسي: "بدأت مباراتي الأولى مع باريس بتمريرة حاسمة منحت الفريق الفوز، وفوجئت بعد ذلك بإبعادي عن الملاعب لمدة شهرين بسبب التهاب الزائدة الدودية، وفي يناير أخبروني أنه يتعين علي الرحيل".

وواصل خيسي المتزوج من عارضة الأزياء أوراه رويز: "أخبرت إيمري أنني تعرضت للخداع، لم يكن الرئيس ناصر الخليفي يرغب حتى في رؤيتي شخصيًا، ربما كان يحب زوجتي أكثر مني. شعرت وكأنني أتعامل مع ملياردير يعامل اللاعبين وكأنهم تماثيل قابلة للاستبدال في لعبة".

وختم: "في باريس لم يقدموا لي أي تفسير وعاملوني بشكل سيئ للغاية، وأدركت أن ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم بكل المقاييس".