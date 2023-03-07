خيسي رودريجيز: فلورنتينو بيريز لم يعجبه ما حدث من كيليان مبابي ولكن كل شيء ممكن!

لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق يعلق على احتمالية عودة النادي الملكي لفكرة التعاقد مع كيليان مبابي..

كشف خيسي رودريجيز مهاجم نادي سامبدوريا الإيطالي، ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق، عن رأيه بشأن احتمالية تحرك "الميرنجي" للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

خيسي، الذي سبق له اللعب مع باريس سان جيرمان، أكد في تصريحات خلال العام الماضي أن مبابي سيكون لاعبًا في ريال مدريد، قبل أن يجدد الفرنسي الدولي عقده في "حديقة الأمراء" أواخر مايو الماضي.

خريج أكاديمية ريال مدريد تحدث في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن الوضع الحالي، وإمكانية أن يعود النادي الملكي للتعاقد مع مبابي.

وقال خيسي: "فلورنتينو بيريز لم يعجبه ما حدث في المرة الماضية مع مبابي، ولكنك لا تعرف ما سيحدث".

وأضاف: "إذا أردت أنا التوقيع معه؟ إذا نظرت إلى الأمر كمالك نادٍ، فهذا يعتمد على الخيارات المتاحة لك في السوق، ولكن عليك أن تنظر إلى أشياء أخرى".

واختتم: "لكن بالنظر فقط إلى الموهبة، فإن سأوقع معه دون تردد وبعينين مغمضتين".