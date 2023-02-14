"خير سفير للسوبرليج!".. روبياليس يفتح النار على تيباس مجددًا

الخلاف يتجدد بين قطبي إدارة الكرة الإسبانية

فتح رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس النار على خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، قائلًا إنه "أفضل سفير لمشروع دوري السوبر الأوروبي".

وقال روبياليس في تصريحات على هامش مناسبة نظمتها وكالة أنباء "أوروبا برس" الإسبانية: "أتفهم رغبات البعض في تطوير دوري أبطال أوروبا، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار مشروع، وهذا الإطار لابد أن يتضمن الاتفاق مع (يويفا) المنوط به كل شيء له علاقة بكرة القدم".

وأضاف: "رأيي مثل رأي الاتحادين الأوروبي والدولي، دوري أبطال أوروبا بصيغته الحالية هو الأمثل ولكنه يحتاج إلى بعض التطوير".

وأردف: "أفضل ممثل لدوري السوبرليج ليس برشلونة أو رئيسه جوان لابورتا، أو ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، بل إنه خافيير تيباس".

وأردف: "إن سياسات الرابطة في الوقت الراهن تزيد الفقير فقرًا والغني غنىً، إنهم يفقرون الليجا ويصدرون صورة سلبية عن المسابقة".