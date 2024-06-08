"خير الكلام ما قل ودلّ" .. زيدان يقدم رسالة للتاريخ بعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كيف يرى زيدان انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد؟

قدم الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، تصريحًا تاريخيًا حول انتقال قائد منتخب الديوك، كيليان مبابي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وبعد سنوات من الجدال، أعلن نادي ريال مدريد عن صفقته التاريخية، بالتعاقد رسميًا مع كيليان مبابي، بطل كأس العالم 2018 وهداف مونديال 2022، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر لمدة 5 مواسم مُقبلة، حتى يونيو 2029.

ولخص زيدان رأيه في انتقال مبابي إلى ريال مدريد، برسالة قصيرة قال فيها "إنه هنا الآن، أعتقد أنه سيصنع التاريخ ويتفوق على الجميع".

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وأبدى زيدان، الذي قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 1998، وحقق - كمدرب - الثلاثية التاريخية مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، تفاؤله الكبير بقدرة المهاجم الشاب على تحقيق أسطورته الخاصة في قلعة الملكي، وتفوقه على الأساطير التي سبقته مع الميرينجي.

وقدم كيليان مبابي إلى ريال مدريد، بعد مسيرة استمرت 6 أعوام مع باريس سان جيرمان، تمكن خلالها من اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين لنادي العاصمة الفرنسية، برصيد 256 هدف في 308 مباراة، كما توج بـ15 بطولة مع باريس، فضلًا عن إنجازه التاريخي مع المنتخب الفرنسي، حيث قاده للفوز بمونديال 2018 كما تزعم صدارة هدافي مونديال 2022، وقاد بلاده للمباراة النهائية، قبل الخسارة الملحمية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.