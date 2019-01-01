خيتافي يرفض الاستفادة من سقوط إشبيلية ويخسر من ريال سوسيداد

فريق خيتافي يرفض الابتعاد بالمركز الرابع

سقط خيتافي في خسارة أمام ريال سوسيداد على ملعب أنويتا بالهزيمة 2-1 في لقاء الجولة 35 من الدوري الإسباني.

خيتافي لا يزال في المركز الرابع بالتساوي في النقاط مع إشبيلية برصيد 55 نقطة.

الهدف الأول جاء عن طريق ويليان خوسيه بركلة جزاء في الدقيقة 21 قبل أن ينجح ميكيل اويارزابال في إضافة الثاني بالدقيقة 53.

ورغم سيطرة خيتافي ومحاولة تقليص الفارق لكن لم يتمكن الفريق سوى من تسجيل هدف وحيد في الدقيقة 89 عن طريق صامويل سايز.

نيمار تمنى أن يجاور هازارد في الملعب لكنه لم يذكر تحديدًا في أي نادٍ يريد أن يجاوره 😉👀 👑⚪️



( 🎨🖌️ : @omomani ) pic.twitter.com/L2CAwUxNFz — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 28, 2019

وكان إشبيلية قد خسر بهدف نظيف من جيرونا ليستمر في المركز الخامس.

كما سقط فالنسيا أمام إيبار بهدف نظيف على أرضه ليستمر الصراع على المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي والمركز الرابع قائمة للجولة المقبلة.

وبعد خسارة خيتافي ضمن فريق ريال مدريد رسميًا التواجد في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل لتُحسم المقاعد الثلاثة لصالح برشلونة وأتلتيكو مدريد والبلانكوس.