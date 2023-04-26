خيتافي سقط في شر أعماله .. خسارة ألميريا تثبت صدق تشافي هيرنانديز!

تشافي هيرنانديز كان محقًا في انتقاد تكتيكات خيتافي خلال مباراة الفريقين في الدوري الإسباني..

أثارت حالة ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريث معقل نادي خيتافي الكثير من الجدل عندما حل برشلونة ضيفًا على فريق العاصمة مدريد خلال مباراة الجولة 29 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة اشتكى كثيرًا من حالة عشب كولوسيوم ألفونسو بيريث، بالإضافة إلى اللعب عصرًا، وهو ما دفع كيكي سانشيز فلوريس مدرب خيتافي للسخرية منه.

لكن يبدو أن ما حدث خلال مواجهة برشلونة كان تكتيكًا من خيتافي لإعاقة أسلوب لعب "البلوجرانا"، حيث أوضحت النسخة الإسبانية من شبكة "DAZN" الرياضية حدوث تغييرات على عشب كولوسيوم ألفونسو بيريث خلال مواجهة ألميريا في الجولة 31 من "لا ليجا".

خيتافي قرر أن يجعل عشب الملعب بطول 25 ملم أمام ألميريا وتم ري العشب جيدًا، على عكس ما حدث أمام برشلونة، حيث كان طول العشب 30 ملم، وهو أقصى طول متاح في لائحة تنظيم مباريات الدوري الإسباني، وتم تركه جافًا تمامًا.

خيتافي استخدم ذلك التكتيك بنجاح تام أمام برشلونة، حيث أثرت أرضية الملعب على رجال تشافي هيرنانديز وخرج الفريق المدريدي بنقطة ثمينة.

لكن يبدو أن الأرضية المثالية أمام ألميريا لم تجعل خيتافي يظهر بأفضل صورة له، حيث خسر بنتيجة 2-1 ليتوقف رصيده عند 31 نقطة ويتراجع إلى المركز 17 في جدول الترتيب.