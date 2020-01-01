خيبة جديدة.. برشلونة رفض ضم ألفونسو ديفيز

جوهرة بايرن ميونخ وحديث العالم حاليًا كان قريبًا من برشلونة ولكن..

تواصلت الخيبات المتتالية لإدارة برشلونة ولكن هذه المرة كان الأمر يتعلق بشيء حدث من عامين، حيث رفض برشلونة شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا.

وحسب تقرير صحفي أصدرته موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة رفض النجم الشاب الكندي ألفونسو ديفيز والذي يحصل على أغلب عناوين الصحف الخاصة بكرة القدم اليوم.

ووفقًا لما ذكرته موندو ديبورتيفو فإن برشلونة كان يبحث عن ظهير أيسر في الفترة ما بين عامي 2017 و2018 من أجل تدعيم صفوفه.

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وخلال هذه الفترة راقب الفريق عددًا من اللاعبين، منهم نجم فانكوفر وايت كابس الكندي الصاعد ألفونسو ديفيز ولكنه رفض التعاقد معه في النهاية.

وتوقفت حينها المفاوضات بين الطرفين بسبب مغالاة النادي الكندي على مستوى المبلغ المطلوب للاستغناء عن لاعبه الصاعد، حيث أراد فانكوفر وايت كابس 8 ملايين يورو من أجل السماح برحيل ديفيز.

ورفض برشلونة ذلك لتنتهي المفاوضات وينضم اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2019 إلى بايرن ميونخ مقابل 10 ملايين يورو وفي الوقت الذي بلغ فيه 18 عامًا و7 أشهر فقط.

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يذكر أن ألفونسو ديفيز قد قدم أداء مميزًا مع بايرن ميونخ في الفترة الأخيرة، والتي نجح خلالها في خطف الأضواء وعناوين الصحف حول العالم.