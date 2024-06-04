خيبة أمل ألمانية .. كمبيوتر عملاق يتوقع المنتخب الفائز بلقب اليورو!

توقع كذلك الفرق الأقرب للنهائي

قبل أيام على انطلاق بطولة يورو 2024 المقامة بألمانيا، تخرج العديد من التوقعات حول حظوظ الكبار والفريق الفائز باللقب، ونحن هنا مع ما توقعه كمبيوتر عملاق فائق السرعة.

البطولة تنطلق يوم 14 يونيو الجاري، حيث تلعب ألمانيا المباراة الافتتاحية مع اسكتلندا، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، وسط مناقشات حول المنتخب الأقرب لحصد اللقب الذي حصلت عليه إيطاليا في النسخة الماضية.

شركة "أوبتا" قامت بمحاكاة البطولة بعدد هائل من المرات يصل إلى 10 آلاف مرة، لتحديد الفريق الأكثر احتمالًا لحصد اللقب في النهاية.

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وتبين في النهاية أن الكمبيوتر العملاق اختار منتخب إنجلترا للفوز باليورو بنسبة تصل إلى 19.9%، بينما وصلت نسبة تأهل الفريق إلى ربع النهائي إلى 70%، والوصول لنصف النهائي إلى 48.2% وبلوغ النهائي إلى 31.1%.

وبالنسبة لفرنسا فكانت أقرب المرشحين لخطف اللقب بعد منتخب الأسود الثلاثة، حيث جاءت فرصتها 19.1%، ووصلت نسبة احتمالية وصولها للنهائي إلى 30.4%.

وبالحديث عن لمانيا صاحبة الأرض والجمهور، فيملك المانشافت فرصة الفوز بالبطولة بنسبة 12.4% وفقًا لعملية المحاكاة، بينما اقتصرت نسبة إيطاليا حاملة اللقب على 11.4% فقط في الوصول للنهائي، و5% للفوز بالبطولة مرة أخرى.