خيبة أمل ومواصلة السحر.. كورونادو يتفوق على تاليسكا بالكلاسيكو

لاعب الاتحاد يتفوق على زميله في النصر

انتهى الكلاسيكو الشرس بين الكبيرين النصر والاتحاد، بانتصار الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسط تألق الكثير من اللاعبين أبرزهم الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب العالمي وإيجور كورونادو لاعب العميد.

ودائمًا ما تعلق جماهير أي فريق آمالها بنجومها، من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات، وقد تسمح الظروف لتحقيق الأهداف وقد لا تسمح في ظل الظروف المحيطة بالفريق.

كورونادو واصل تألقه منذ انضمامه لصفوف الاتحاد، وقاده لتحقيق انتصار ثمين، بينما عانى تاليسكا من ابتعاد أكثر من نجم بفريقه عن مستواه خلال الفترة الحالية.

ونستعرض سويًا أبرز ما قدمه كورونادو وتاليسكا خلال كلاسيكو النصر والاتحاد..

أندرسون تاليسكا – خيب الأمل

لم ينجح تاليسكا في تسجيل أهداف، ولكن هدف فريقه الوحيد له نصيب كبير فيه، بعدما سدد الكرة وتصدى لها حارس الاتحاد، البرازيلي مارسيلو جروهي، ليكملها زميله سلطان الغنام في المرمى.

سدد تاليسكا 5 كرات طوال المباراة، منها 2 على المرمى ومثلهما خارج المرمى، وتسديدة وحيدة تصدى لها الدفاع، ومرر النجم البرازيلي الكرة 36 مرة، منها 29 تمريرة صحيحة، و 7 تمريرات خاطئة.

أندرسون مرر الكرة في ملعب الخصم 24 مرة، منها 17 تمريرة صحيحة و 7 تمريرات غير صحيحة، ولمس الكرة في منطقة جزاء الاتحاد 4 مرات.

غطرسة حمدالله والاتحاد ينهي الضجيج .. ردود أفعال الكلاسيكو السعودي

إيجور كورونادو – استمرار السحر

نجح كورونادو في مواصلة التألق رفقة نادي الاتحاد، حيث سجل الهدف الثاني الذي كان حاسمًا بشكل كبير، وذلك بعد عرضية رائعة من زميله المتألق عبد الرحمن العبود.

كورونادو سدد الكرة 5 مرات طوال المباراة، منها 3 على المرمى و2 خارج المرمى، ومرر الكرة 21 مرة، منها 15 تمريرة صحيحة و 6 تمريرات خاطئة.

النجم البرازيلي مرر الكرة في ملعب الاتحاد 16 مرة، منهم 11 تمريرة صحيحة و 5 تمريرات خاطئة، ولمس الكرة داخل منطقة الجزاء 3 مرات.

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود