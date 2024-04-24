خيانة لمشروع الاتحاد .. مسؤول كبير بالنادي يخطط للرحيل طمعًا في هذا المنصب!

صدمة كبرى في نادي الاتحاد..

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. يخطط أحد المسؤولين الكبار في نادي الاتحاد السعودي، لـ"الرحيل" خلال الفترة القليلة القادمة.

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الاتحاد يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث خسر لقب السوبر السعودي، مع توديع أبطال آسيا واحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

ولم يتبق أمام العميد الاتحادي، في الموسم الرياضي الحالي، سوى لقب كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث من المقرر أن يواجه عملاق الرياض الهلال، في الدور نصف النهائي، يوم 30 أبريل 2024.

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وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الإسباني جوان فونتيس، عرض مواطنه رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، "نفسه" على العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

فونتيس كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أنه مع الرحيل المرتقب للإسباني تشيكي بيجيريستين، عن الإدارة الرياضية لنادي مانشستر سيتي، يرغب بلانيس في تولي المنصب بدلًا منه، بشكل رسمي.

رحيل بلانيس - إذا حدث -؛ سيكون ضربة كبرى لمشروع نادي الاتحاد المستقبلي؛ خاصة مع التأكيدات على أن المدير الرياضي الإسباني، يتولى كافة الصلاحيات في التعاقدات، وبناء فريق جديد ينافس على كافة البطولات.

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