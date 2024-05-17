"خيانة" لابورتا تدفع تشافي إلى تدمير خزينة برشلونة!

تغير صادم وغير متوقع في الأحداث

قرار حاسم اتخذته إدارة نادي برشلونة، برحيل المدرب تشافي هيرنانديز، رغم الاستقرار في وقت سابق على استمراره مع الفريق.

تشافي سبق أن أعلن رحيله عن برشلونة، ولكن النادي الكتالوني أقنعه بالبقاء، قبل أن تحدث تطوارت جديدة بالتخلي عنه، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة حول الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي، وتأثيرها على منافسة كبار أوروبا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدثت عن التوابع الاقتصادية لهذا القرار، وإمكانية حصول تشافي على 15 مليون يورو كتعويض لرحيله قبل نهاية عقده في 2025، وكذلك حصول الجهاز المعاون له على 5 ملايين أخرى، وهو الأمر الذي قد يؤثر على خزينة النادي بشكل كبير، وقد يمنعه من إبرام التعاقدات المطلوبة في الصيف لتدعيم الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن تشافي الذي صرح من قبل، بأنه لن يمثل مشكلة لبرشلونة في حالة رحيله بعد نهاية هذا الموسم، قد يتراجع عن موقفه بسبب خيانة الرئيس جوان لابورتا له والتخلي عنه بشكل مفاجىء.

وأوضحت أن تشافي كان مستعدًا للتخلي عن التعويض المالي لو سارت الأمور بشكل طبيعي بقبول استقالته بعد الخسارة أمام فياريال، ولكن السيناريو الحالي جعله يشعر بأن لابورتا قام بخيانة ثقته له، لذلك قد يصمم على تقاضي مستحقاته.

جدير بالذكر أن التوقعات الحالية تشير إلى أن رافا ماركيز نجم برشلونة السابق ومدرب الفريق الرديف، هو الأقرب لخلافة تشافي بمقاعد بدلاء الفريق الكتالوني الموسم القادم.