خيانة زوجية ودعوى إبطال نسب .. أسامواه جيان يدعي "الإفلاس" رغم ثروته الطائلة

كيف تحول الغاني من قائمة أعلى الرواتب في العالم إلى رصيد "مُخجل"؟

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا عن قصة حياة النجم الغاني أسامواه جيان المليئة بالتحولات الغريبة، حيث تحول من اللاعب صاحب ثامن أعلى راتب في العالم، ليعترف بعد ذلك بأنه "لا يملك في حسابه المصرفي سوى 724 يورو".

جيان كان قد برز اسمه في 2010 عندما انضم إلى سندرلاند وقدم موسمًا مميزًا، قبل أن يرحل ويقضي فترة ذهبية مع فريق العين الإماراتي، حيث كان يتقاضى معه 193 ألف يورو أسبوعيًا، أي 3 أضعاف ما كان يتقاضاه في البريميرليج.

ومن ثم رحل في 2015 إلى شنجهاي سيبج الصيني، تحت قيادة المدرب سفين جوران إريكسون، الذي جعل لاعب سندرلاند السابق ثامن أعلى لاعب كرة قدم أجرًا في العالم براتب 274 ألف يورو في الأسبوع.

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كيف حدث ذلك؟ أسامواه جيان كان متزوجًا من زوجته الغانية جفتي حتى عام 2018، كثرت الخلافات بينهما في الفترة بين 2016-2018، عندما اكتشفت خيانته حيث كان على علاقة بالمؤثرة نينا أتالا، ومن ثم تم الطلاق بينهما.

جيان لم يكتفي بالانفصال، لكنه شكك في نسب أطفاله الثلاثة الذين أنجبتهم طليقته جفتي، وطلب إجراء اختبارات الحمض النووي للتأكد من أنه الأب.

واعترف جيان في تصريحات لموقع "غانا ويب"، بأن ثروته المليونيرة انخفضت إلى 724 يورو، حتى أنه قدم كشوف حسابات مصرفية من تركيا لإثبات ذلك، مدعيًا أن ناديه آنذاك، قيصري سبور، لم يدفع له راتبه منذ عدة أشهر.

في عام 2023، قضت المحكمة بأن أسامواه جيان هو الأب البيولوجي للأطفال الثلاثة وأمرته بدفع تعويض كبير، حيث أجبر على التنازل لطليقته جفتي والأولاد عن منزل في المملكة المتحدة، منزل آخر في مدينة أكرا الغانية، سيارة بي إم دبليو، سيارة إنفينيتي ومحطة بنزين.

وحاليًا، لا يُعرف مقدار الأموال التي يمتلكها أسامواه جيان، الذي يعيش في قصر فاخر بالعاصمة الغانية أكرا، ولديه سيارة رولز رويس، بخلاف أنه انخرط في أعمال مختلفة مثل الترويج للملاكمة، الغناء، شركة طيران بيبي جيت، مصنع للمعكرونة والأرز ورائد أعمال في محطات البنزين، بخلاف اقتحامه للحياة السياسية.