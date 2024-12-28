خيانة أتلتيكو لا تفيد.. "خليفة كارباخال" قريب من مغادرة ريال مدريد!

الملكي قريب من خسارة أحد جواهره

يقوم ريال مدريد بتحليل موقف كل لاعب من لاعبي فريق الشباب بشكل فردي، أحد الأسماء التي تم ذكرها كثيرًا في وسائل الإعلام هو خيسوس فورتيا (17 عامًا)، الظهير الأيمن لفريق الشباب والذي اشتهر بكونه أول لاعب يوقع للنادي الأبيض بعد مخالفة الاتفاقات مع أتلتيكو مدريد.

فورتيا هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بمستقبل مشرق سواء في "فالديبيباس" أو في المنتخب الوطني، لكن الآونة الأخيرة أدت إلى موقف متوتر للغاية بين اللاعب والنادي.

وفقًا لشبكة "ريليفو"، يشعر فورتيا بالإحباط بسبب قلة مشاركاته مع فريق "كاستيا" في هذه الأشهر الأولى من الموسم، بينما يصعد شباب آخرون مثل داني يانيز أو دييجو أجوادو بانتظام مع فريق الرديف.

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هذا دفع فورتيا إلى إعادة النظر في مستقبله، إنه يريد البقاء في ريال مدريد، لكنه يفكر أيضًا فيما هو الأفضل لمستقبله وهناك أندية في أوروبا على استعداد للمراهنة بشدة على توقيعه.

وكلاء أعمال فورتيا حافظوا على اتصالات مع أندية أوروبية مختلفة مهتمة بالظهير الأيمن، وفقًا للمصدر ذاته، وبينما نظر إليه الكثيرون في وقت سابق كبديل محتمل لداني كارباخال، يبدو أنه قريب للغاية من مغادرة ريال مدريد.