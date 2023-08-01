"خيانة بسبب الحب" .. الأهلي يكتشف مسرب فيديو رياض محرز ويعاقبه بقسوة

أحمد فرهود
Riyad MahrezAl Ahli Twitter
الأهليرياض محرزهيثم عسيريدوري روشن السعودي

مفاجآت كبرى في أزمة تسريب فيديو رياض محرز

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أخيرًا.. اكتشف مسؤولو النادي الأهلي السعودي، "هوية" مُسرب فيديو النجم الجزائري رياض محرز، في معسكر الفريق الأول لكرة القدم، بالنمسا.

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محرز وصل إلى معسكر الأهلي، في النمسا، دون إعلان النادي، عن التعاقد معه بشكل رسمي؛ حيث تم تسريب فيديو، لتواجده مع زملائه الجدد، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "observalgerie"، عن شعور الإدارة الأهلاوية، بغضب شديد من تسريب فيديو النجم الجزائري؛ حيث اضطرت إلى الإعلان عن الصفقة، بشكل سريع، وبدون الترتيب لها بشكل جيد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي النادي الأهلي، فتحوا تحقيقًا موسعًا في الواقعة، واكتشفوا أن هيثم عسيري، مهاجم الفريق الشاب؛ هو من قام بتسريب فيديو تواجد محرز، داخل المعسكر.

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وأوضحت أن عسيري، لم يقصد الإضرار بمصالح ناديه؛ ولكنه من شدة إعجابه وحبه للنجم رياض محرز، شعر بالحماس وقام بنشر هذا الفيديو.

وأعلنت الصحيفة الجزائرية، توقيع مسؤولو النادي الأهلي، "عقوبة قاسية" على مهاجم الفريق الشاب؛ حيث تم خصم نصف راتبه عن شهر يوليو.

جدير بالذكر أن الأهلي، تعاقد مع النجم الجزائري، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ30 مليون جنيه إسترليني، تقريبًا.

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