خيارات مثيرة للجدل .. روبرتو مانشيني يُعلن قائمة السعودية لكأس آسيا 2023

تعرف على خيارات المدرب مانشيني

أعلن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، عن قائمة الأخضر السعودي التي ستدخل المعسكر الإعدادي، قبل المشاركة في كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في قطر خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة السادسة، التي تضم تايلاند وقرغيزستان وسلطنة عمان، في بطولة كأس أمم آسيا.

وشهدت اختيارات مانشيني جدل كبير، بسبب استبعاد عددًا من النجوم المميزين، بالإضافة إلى ضمه نجوم عليهم جدل كبير بسبب عدم مشاركتهم بصفة مستمرة مع أنديتهم.

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لعل أبرز الأسماء المستبعدة من قائمة الأخضر الآتي: "سلمان الفرج، محمد المجحد، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، عبد الإله العمري، سامي الخيبري".

وضمت القائمة 30 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد اليام، راغد نجار، أحمد الكسار.

اللاعبون: حسن كادش، عبد الله الخيبري، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبد الحميد، أيمن يحيى، علي هزازي، مختار علي، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، فواز الصقور، سالم الدوسري، عباس الحسن، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام، عبد الرحمن غريب، محمد مران، فراس البريكان، عبد الله رديف، صالح الشهري".