"خوف جرينوود" يدفع طرفًا إيطاليًا للتدخل بعد ثورة جماهير مارسيليا

الجناح الشاب قد يحول وجهته إلى مسار آخر

في الوقت الذي كانت كل الطرق فيه تؤدي إلى مارسيليا بالنسبة لميسون جرينوود، دخل نادي لاتسيو الإيطالي في اللحظات الأخيرة لخطف الصفقة.

مانشستر يونايتد سبق أن توصل لاتفاق نهائي مع مارسيليا على بيع جرينوود مقابل 30 مليون يورو، مع إمكانية الاستفادة من بيعه في المستقبل بنسبة تصل من 40 إلى 50%.

ولكن الأوضاع توترت كثيرًا في فرنسا، بسبب رفض الجماهير لفكرة قدوم جرينوود، بعد تورطه في الاعتداء الجسدي والجنسي على صديقته، وهي القضية التي شهدت سقوط جميع التهم الموجهة ضده، ليعود إلى الملاعب من بوابة خيتافي الموسم الماضي، بعد رفض الرأي العام الإنجليزي لعودته إلى مانشستر.

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الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، قال إن الغضب الفرنسي تجاه قدومه جعله يشعر بالخوف الشديد بشأن انضمامه إلى مارسيليا، مما دفع لاتسيو للتدخل من أجل إقناع الجناح الإنجليزي بالانضمام لصفوفه.

ويطمح لاتسيو في استغلال حالة التوتر التي تشهدها صفقة انتقال اللاعب الشاب للنادي الفرنسي، خاصة بعد تصريحات بينوا بايان عمدة مارسيليا، والتي عارض فيها فكرة قدوم جرينوود قائلًا:"سأطلب من رئيس المدينة عدم التعاقد معه، لا أريد أن تتم تغطية النادي المفضل لي بالعار بسبب قدوم هذا الشخص الذي ضرب زوجته".

وأشار دي مارزيو إلى أن مارسيليا يحاول التمسك بحظوظه في إتمام صفقة جرينوود، بينما تؤمن إدارة لاتسيو بإمكانية تغيير وجهة اللاعب تمامًا، لو تمكنوا من إرضاء مانشستر يونايتد بقيمة مالية مناسبة، وكذلك بإقناع صاحب الـ22 سنة بمشروع النادي.

يذكر أن جرينوود نجح في تسجيل 10 أهداف وقام بصناعة 6 في 36 مباراة خاضها خلال فترة إعارته مع خيتافي الموسم الماضي.