خوفًا من غضب الجمهور .. النصر يتراجع عن التعاقد مع صديق رونالدو!

أحمد رفعت
Cristiano Ronaldo greets President of Al-Nassr, Musalli Al-Muammargetty
النصردوري روشن السعوديانتقالاتWilliam Carvalhoكريستيانو رونالدو

جمهور النصر ضغطوا على الإدارة من أجل عدم التعاقد مع زميل رونالدو

يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تابعت موقع "تويتر" جيدًا خلال الفترة الماضية، وشاهدت ردود فعل الجماهير بشأن أحد الصفقات التي كان العالمي سيُبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

واستهدف نادي النصر التعاقد مع ويليام كارفاليو لاعب وسط ريال بيتيس، وزميل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي، من أجل تدعيم صفوف العالمي في صيف 2023.

وأشار الصحفي الرياضي طارق سعد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن النصر قام بتعليق صفقة كارفاليو مؤقتًا، على الرغم من الحصول على موافقة اللاعب.

جاءت تلك الخطوة، بعدما أبدت جماهير النصر غضبها تجاه تلك الصفقة عبر موقع "تويتر" بإطلاق وسم "جمهور النصر يرفض كارفاليو"، وطالبوا بالتعاقد مع لاعب وسط مميز مثل المغربي سفيان أمرابط أو غيره من اللاعبين المميزين في هذا المركز.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادي النصر اقترب من حسم التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب نادي إنتر ميلانو الإيطالي.

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