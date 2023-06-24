خوفًا من غضب الجمهور .. النصر يتراجع عن التعاقد مع صديق رونالدو!

جمهور النصر ضغطوا على الإدارة من أجل عدم التعاقد مع زميل رونالدو

يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تابعت موقع "تويتر" جيدًا خلال الفترة الماضية، وشاهدت ردود فعل الجماهير بشأن أحد الصفقات التي كان العالمي سيُبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

واستهدف نادي النصر التعاقد مع ويليام كارفاليو لاعب وسط ريال بيتيس، وزميل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي، من أجل تدعيم صفوف العالمي في صيف 2023.

وأشار الصحفي الرياضي طارق سعد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن النصر قام بتعليق صفقة كارفاليو مؤقتًا، على الرغم من الحصول على موافقة اللاعب.

جاءت تلك الخطوة، بعدما أبدت جماهير النصر غضبها تجاه تلك الصفقة عبر موقع "تويتر" بإطلاق وسم "جمهور النصر يرفض كارفاليو"، وطالبوا بالتعاقد مع لاعب وسط مميز مثل المغربي سفيان أمرابط أو غيره من اللاعبين المميزين في هذا المركز.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادي النصر اقترب من حسم التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب نادي إنتر ميلانو الإيطالي.